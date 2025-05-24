Сергей Семак впервые высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 30-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0). В параллельном матче «Краснодар» обыграл московское «Динамо» (3:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Сыграли хороший матч и добились победы. Этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроились, но надо жить дальше. Это спорт.

Он состоит из взлётов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжёлая концовка. Чувствую, скорее, опустошённость от той гонки, которая была в конце сезона. И разочарование от того, что не смогли выиграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».