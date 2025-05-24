Фёдор Смолов не смог придумать заголовок для чемпионского сезона «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, впервые в карьере ставший чемпионом России, заявил, что не знает, как описать итоговый результат для «быков».

— Если бы вам нужно было придумать заголовок для этого сезона «Краснодара». Ваш вариант?

— Не знаю, не нахожу правильных слов, чтобы придумать. Это значит, я ещё не до конца журналист — надо играть (смеётся)! — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом сезоне Смолов, выступавший за «Динамо», проиграл чемпионство РПЛ в матче с «Краснодаром». В межсезонье спортсмен вернулся в краснодарскую команду, в составе которой становился лучшим бомбардиром РПЛ.