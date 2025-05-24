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Фёдор Смолов не смог придумать заголовок для чемпионского сезона «Краснодара»

Фёдор Смолов не смог придумать заголовок для чемпионского сезона «Краснодара»
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, впервые в карьере ставший чемпионом России, заявил, что не знает, как описать итоговый результат для «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

— Если бы вам нужно было придумать заголовок для этого сезона «Краснодара». Ваш вариант?
— Не знаю, не нахожу правильных слов, чтобы придумать. Это значит, я ещё не до конца журналист — надо играть (смеётся)! — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом сезоне Смолов, выступавший за «Динамо», проиграл чемпионство РПЛ в матче с «Краснодаром». В межсезонье спортсмен вернулся в краснодарскую команду, в составе которой становился лучшим бомбардиром РПЛ.

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