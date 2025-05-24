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«Ситуация своеобразная». Ташуев высказался о своём будущем в «Ахмате»

«Ситуация своеобразная». Ташуев высказался о своём будущем в «Ахмате»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своём будущем в клубе. Напомним, команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право участвовать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«Моё будущее? Ситуация своеобразная. Это мой родной клуб и мой родной город. Здесь похоронены мои близкие. И все мысли оставить команду в РПЛ. А что будет дальше, меня мало интересует. Главное сейчас — решить задачу», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

За право участия в РПЛ в следующем сезоне встретятся «Пари НН» — «Урал» и «Ахмат» — «Черноморец». Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи пройдут 31 мая.

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