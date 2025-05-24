«Реал» Мадрид победил «Реал Сосьедад» в последнем туре Ла Лиги, у Мбаппе дубль

Завершился матч 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес (Малага). Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

На 38-й минуте форвард мадридцев Килиан Мбаппе открыл счёт в матче. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль, удвоив преимущество своей команды.

«Реал» завершил сезон с 84 очками в 38 матчах. Подопечные Карло Анчелотти гарантировали себе вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны», которая ещё не провела свой матч в 38-м туре, составляет одно очко.