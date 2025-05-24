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Игрок ЦСКА Круговой назвал заслуженным чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Игрок ЦСКА Круговой назвал заслуженным чемпионство «Краснодара» в РПЛ
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Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что «Краснодар» заслуженно стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом с 2018 года. За «Зенит» ранее как раз играл Круговой.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Всё заслуженно», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Краснодар» стал чемпионом впервые в истории, завоевав первый трофей в истории команды. Краснодарский клуб был основан в 2008 году и забирался максимум на вторую строчку в РПЛ, завоевав серебряные медали в сезоне-2023/2024.

ЦСКА финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали.

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