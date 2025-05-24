Игрок ЦСКА Круговой назвал заслуженным чемпионство «Краснодара» в РПЛ
Поделиться
Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что «Краснодар» заслуженно стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом с 2018 года. За «Зенит» ранее как раз играл Круговой.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Всё заслуженно», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Краснодар» стал чемпионом впервые в истории, завоевав первый трофей в истории команды. Краснодарский клуб был основан в 2008 году и забирался максимум на вторую строчку в РПЛ, завоевав серебряные медали в сезоне-2023/2024.
ЦСКА финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2025
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:19
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:13
-
19:11