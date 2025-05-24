Игрок ЦСКА Круговой назвал заслуженным чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что «Краснодар» заслуженно стал победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом с 2018 года. За «Зенит» ранее как раз играл Круговой.

«Всё заслуженно», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Краснодар» стал чемпионом впервые в истории, завоевав первый трофей в истории команды. Краснодарский клуб был основан в 2008 году и забирался максимум на вторую строчку в РПЛ, завоевав серебряные медали в сезоне-2023/2024.

ЦСКА финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали.