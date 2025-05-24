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Сергей Семак ответил на вопрос о продолжении работы в «Зените»

Сергей Семак ответил на вопрос о продолжении работы в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о продолжении работы в клубе из Санкт-Петербурга. Напомним, сине-бело-голубые не смогли стать чемпионами в год 100-летия клуба, заняв второе место.

— Лобановский говорил, что чемпионская команда живёт три года. Вы прошли два чемпионских цикла. Есть ли желание продолжить работу с питерской командой?
– У меня действующий контракт. А дальше решать руководству. Думаю, этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий. С точки зрения логики было бы справедливее, если бы мы проиграли прошлый, но выиграли этот. Нам нужно было набирать больше очков. Могли бы это сделать. Ребята старались, но на сегодняшний день не получилось это сделать. Что касается меня лично, то контракт у меня действует», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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