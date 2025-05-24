Сергей Семак подвёл итоги сезона для «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Мы прекрасно понимаем, куда нужно двигаться и что делать. Но не всегда получается оставаться на вершине. Мы должны делать всё возможное, чтобы результат был лучше. То, что нам хотелось бы, руководство знает. А мы должны продолжать работать.

Что пошло не так по ходу сезона? Ничего не ломалось. Вы анализируете игру с точки зрения результата, а мы по игре. Результат был хороший, что касается игры, было где-то лучше, где-то хуже. По трансферам не всё получалось. Это работа, которая никогда не останавливается. Любой сезон даёт пищу для информации и понимание, куда нужно двигаться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».