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«Сандерленд» вышел в АПЛ, вырвав победу у «Шеффилда» в финале плей-офф Чемпионшипа

«Сандерленд» вышел в АПЛ, вырвав победу у «Шеффилда» в финале плей-офф Чемпионшипа
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Футбольный клуб «Сандерленд» вышел в английскую Премьер-лигу, обыграв «Шеффилд» в финале плей-офф Чемпионшипа. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чёрные коты» победили со счётом 2:1.

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. Финал
24 мая 2025, суббота. 17:01 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 2
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Кэмбелл – 25'     1:1 Майенда – 76'     1:2 Уотсон – 90+5'    

На 25-й минуте нападающий Тайриз Кэмбелл вывел «Шеффилд» вперёд. На 76-й минуте форвард «Сандерленда» Элиэзер Майенда сравнял счёт. Победу гостям принёс мяч Тома Уотсона, забитый на 90+5-й минуте.

В полуфинальных матчах «клинки» оказались сильнее «Бристоль Сити» (6:0 по сумме встреч), а «чёрные коты» переиграли «Ковентри Сити» (общий счёт 3:2).

В последний раз «Шеффилд Юнайтед» выступал в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2023/2024, «Сандерленд» не играет в АПЛ с кампании-2016/2017.

По итогам нынешнего сезона напрямую в элитный дивизион вышли «Лидс Юнайтед» и «Бёрнли».

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