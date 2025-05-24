Сергей Семак ответил на вопрос о возможной перезагрузке «Зенита» летом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после упущенного чемпионства в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) заявил, что вопрос о возможном изменении состава его команды стоит задавать руководству клуба.

«Требуется ли серьёзная перезагрузка? Руководство знает. У нас есть трансферный комитет, задачи, которые не всегда получается решить. Это спорт. В любом случае надо стараться играть на максимуме своих возможностей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» непрерывно побеждал в чемпионате России с 2018 года. Для «Краснодара» это чемпионство стало первым в истории, клуб основан в 2008 году.