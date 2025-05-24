Сергей Семак ответил на вопрос о возможной перезагрузке «Зенита» летом
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после упущенного чемпионства в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) заявил, что вопрос о возможном изменении состава его команды стоит задавать руководству клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Требуется ли серьёзная перезагрузка? Руководство знает. У нас есть трансферный комитет, задачи, которые не всегда получается решить. Это спорт. В любом случае надо стараться играть на максимуме своих возможностей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» непрерывно побеждал в чемпионате России с 2018 года. Для «Краснодара» это чемпионство стало первым в истории, клуб основан в 2008 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2025
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:19
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:13
-
19:11