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Сергей Семак ответил на вопрос о возможной перезагрузке «Зенита» летом

Сергей Семак ответил на вопрос о возможной перезагрузке «Зенита» летом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после упущенного чемпионства в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) заявил, что вопрос о возможном изменении состава его команды стоит задавать руководству клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Требуется ли серьёзная перезагрузка? Руководство знает. У нас есть трансферный комитет, задачи, которые не всегда получается решить. Это спорт. В любом случае надо стараться играть на максимуме своих возможностей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» непрерывно побеждал в чемпионате России с 2018 года. Для «Краснодара» это чемпионство стало первым в истории, клуб основан в 2008 году.

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