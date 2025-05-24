Семак: это был хороший сезон для «Зенита», но недостаточно хороший для победы в чемпионате

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Мои ошибки? Они всегда есть. Задним умом думаешь, но угадать всё невозможно. Каждая ситуация складывается по-разному. Это был хороший сезон, но недостаточно хороший, чтобы победить в чемпионате», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».