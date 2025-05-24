Защитник «Зенита» Горшков рассказал, как узнал о чемпионстве «Краснодара»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о чемпионстве «Краснодара» после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги в котором сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0).

«Все мысли были об игре. Неплохо вышли на первый тайм, постепенно забрали инициативу, как следствие — забили.

От том, что «Краснодар» стал чемпионом, лично я узнал под конец матча от болельщика. Эмоций нет, всем обидно. Но нужно принимать поражение достойно, поздравляем «Краснодар», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».