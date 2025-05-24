Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара» в РПЛ

Юрий Сёмин поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара» в РПЛ
Комментарии

Прославленный российский тренер Юрий Сёмин высказался после победы «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. «Быки» под руководством Мурада Мусаева впервые в истории стали чемпионами России, обыграв в решающем матче «Динамо» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Мурад Мусаев молодец. Он многим скептикам показал, что является очень хорошим и квалифицированным российским тренером. Очень приятно, что наш тренер выиграл РПЛ. Мои поздравления!» — сказал Сёмин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С 2018 года чемпионом России становился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в этом сезоне отстал от чемпиона на одно очко.

Материалы по теме
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android