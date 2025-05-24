Юрий Сёмин поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара» в РПЛ
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Прославленный российский тренер Юрий Сёмин высказался после победы «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. «Быки» под руководством Мурада Мусаева впервые в истории стали чемпионами России, обыграв в решающем матче «Динамо» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Мурад Мусаев молодец. Он многим скептикам показал, что является очень хорошим и квалифицированным российским тренером. Очень приятно, что наш тренер выиграл РПЛ. Мои поздравления!» — сказал Сёмин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
С 2018 года чемпионом России становился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в этом сезоне отстал от чемпиона на одно очко.
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