Юрий Сёмин поздравил Мурада Мусаева с чемпионством «Краснодара» в РПЛ

Прославленный российский тренер Юрий Сёмин высказался после победы «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. «Быки» под руководством Мурада Мусаева впервые в истории стали чемпионами России, обыграв в решающем матче «Динамо» (3:0).

«Мурад Мусаев молодец. Он многим скептикам показал, что является очень хорошим и квалифицированным российским тренером. Очень приятно, что наш тренер выиграл РПЛ. Мои поздравления!» — сказал Сёмин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С 2018 года чемпионом России становился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в этом сезоне отстал от чемпиона на одно очко.