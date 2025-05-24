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Тренер «Зенита» Семак: в прошлом году мы оказались удачливее, в этом — «Краснодар»

Тренер «Зенита» Семак: в прошлом году мы оказались удачливее, в этом — «Краснодар»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 30-го тура с «Ахматом» (3:0) высказался об упущенном чемпионстве в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В параллельном матче «Краснодар» обыграл московское «Динамо» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Мы набрали количество очков, которого обычно хватает для чемпионства. В этом сезоне нам этого не хватило. В прошлом году мы оказались удачливее, в этом – «Краснодар».

В перерыве мы посмотрели результат матча в Краснодаре. Перед выходом увидели гол. Потом по реакции зрителей даже можно было понять, что «Краснодар» забил второй», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице РПЛ. Команда набрала 67 очков. «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками.

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