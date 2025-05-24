Юрий Сёмин: руководство «Краснодара» сделало с клубом большое чудо

Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал чемпионство России, завоёванное «Краснодаром».

«Неважно, чья гегемония закончилась. Важно то, что на протяжении всего сезона был очень интересный футбол — было большое противостояние «Зенита» и «Краснодара». Мы можем поздравить «Краснодар» и его руководителей — они сделали большое чудо с клубом, инфраструктурой и отношением к футболу. В первую очередь надо поздравить Сергея Николаевича Галицкого, тренера и игроков. Они провели прекрасный сезон. Построить такой стадион и инфраструктуру и выиграть первое чемпионство — всё логично и заслуженно! Это дорогого стоит. Они всё время лидировали, хотя моментами было хуже или лучше», — сказал Сёмин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.