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Юрий Сёмин: руководство «Краснодара» сделало с клубом большое чудо

Юрий Сёмин: руководство «Краснодара» сделало с клубом большое чудо
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Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал чемпионство России, завоёванное «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Неважно, чья гегемония закончилась. Важно то, что на протяжении всего сезона был очень интересный футбол — было большое противостояние «Зенита» и «Краснодара». Мы можем поздравить «Краснодар» и его руководителей — они сделали большое чудо с клубом, инфраструктурой и отношением к футболу. В первую очередь надо поздравить Сергея Николаевича Галицкого, тренера и игроков. Они провели прекрасный сезон. Построить такой стадион и инфраструктуру и выиграть первое чемпионство — всё логично и заслуженно! Это дорогого стоит. Они всё время лидировали, хотя моментами было хуже или лучше», — сказал Сёмин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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