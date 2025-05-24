Защитник «Зенита» Горшков не верит в проклятье в год столетия клуба
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Футболист «Зенита» Юрий Горшков не считает, что команда была проклята в год столетия. Он также заявил, что у петербуржцев были шансы продолжить чемпионскую серию в нынешнем сезоне, но «Краснодару» повезло чуть больше.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Не знаю, стал ли «Краснодар» сильнее. Скажу так, что за семь лет ни одна команда не набирала даже 60 очков. В этом году эту планку превзошли две команды. Достойные соперники, чуть больше повезло «Краснодару». Не верю в проклятье в год столетия, у нас были шансы», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
«Зенит» непрерывно становился чемпионом России с 2018 года. «Краснодар» впервые стал чемпионом страны.
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