Семак: и с бородой становились чемпионами, и без бороды. Я не суеверный
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался связывать упущенное чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с отсутствием бороды. В 30-м туре сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0), но остались на втором месте в итоговой таблице, отстав от «Краснодара» на одно очко.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25' 2:0 Мостовой – 45+6' 3:0 Педро – 59'
— В этом году у Вас не было бороды, хотя до этого вы выигрывали титулы с ней. Может, в этом проблема?
— В первый сезон не было бороды и становились чемпионами. И с бородой становились. Я не суеверный, поскольку верующий, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов. «Краснодар» завоевал золото РПЛ впервые в своей истории.
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