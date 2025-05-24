Семак: и с бородой становились чемпионами, и без бороды. Я не суеверный

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался связывать упущенное чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с отсутствием бороды. В 30-м туре сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0), но остались на втором месте в итоговой таблице, отстав от «Краснодара» на одно очко.

— В этом году у Вас не было бороды, хотя до этого вы выигрывали титулы с ней. Может, в этом проблема?

— В первый сезон не было бороды и становились чемпионами. И с бородой становились. Я не суеверный, поскольку верующий, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов. «Краснодар» завоевал золото РПЛ впервые в своей истории.