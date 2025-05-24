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Юрий Сёмин: Галицкому рано ставить памятник — впереди много дел

Юрий Сёмин: Галицкому рано ставить памятник — впереди много дел
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Российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, пора ли ставить памятник владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому. Сегодня, 24 мая, «Краснодар» стал чемпионом страны.

— Некоторые говорят, что Галицкому надо ставить памятник. Согласны?
— Зачем ему ставить памятник? Памятник — это его стадион и болельщики. Ещё рано ставить памятник — впереди много дел. Болельщики его очень любят и уважают. Вот это настоящий памятник! Никто этого никогда не забудет, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».

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