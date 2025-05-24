Горшков: «Зенит» привык побеждать, второе место — не то, что мы хотели

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался об упущенном чемпионстве после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0). Отметим, что сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России в предыдущих шести сезонах.

«Как оценить сезон, лучше спросить у руководства. Команда привыкла побеждать. Это точно не то, что мы хотели», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков.