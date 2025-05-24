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Горшков: «Зенит» привык побеждать, второе место — не то, что мы хотели

Горшков: «Зенит» привык побеждать, второе место — не то, что мы хотели
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался об упущенном чемпионстве после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0). Отметим, что сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России в предыдущих шести сезонах.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Как оценить сезон, лучше спросить у руководства. Команда привыкла побеждать. Это точно не то, что мы хотели», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков.

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