«Неограниченно». Мусаев — о количестве разрешённого пива игрокам «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы в чемпионате России заявил, что футболистам его команды сегодня можно выпить неограниченное количество пива.

– Сколько пива сегодня можно игрокам?

– Неограниченно, — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Краснодар» был основан в 2008 году, в прошлом сезоне команда Мурада Мусаева дошла до серебряных медалей чемпионата страны, что было для клуба высшим достижением. Это чемпионство стало для клуба первым трофеем в истории.

По итогам сезона «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко, набрав 67 очков в турнирной таблице.