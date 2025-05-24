«Неограниченно». Мусаев — о количестве разрешённого пива игрокам «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы в чемпионате России заявил, что футболистам его команды сегодня можно выпить неограниченное количество пива.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
– Сколько пива сегодня можно игрокам?
– Неограниченно, — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
«Краснодар» был основан в 2008 году, в прошлом сезоне команда Мурада Мусаева дошла до серебряных медалей чемпионата страны, что было для клуба высшим достижением. Это чемпионство стало для клуба первым трофеем в истории.
По итогам сезона «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко, набрав 67 очков в турнирной таблице.
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