Полузащитник «Зенита» Ерохин не смог подобрать слова после упущенного чемпионства

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе сине-бело-голубых над «Ахматом» (3:0) в заключительном туре Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака заняли второе место в итоговой таблице РПЛ, отстав от «Краснодара» на одно очко.

«В течение матча мы старались сконцентрироваться на нашей игре. Только на последних минутах узнали счёт параллельного матча. Пока сложно подобрать слова, все расстроены. Спасибо болельщикам, что поддерживали весь сезон. Результат не может радовать нас», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов. «Краснодар» завоевал золото РПЛ впервые в своей истории.