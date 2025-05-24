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Павел Погребняк: «Краснодар» надо поздравить с заслуженным чемпионством

Павел Погребняк: «Краснодар» надо поздравить с заслуженным чемпионством
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался после победы «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. «Быки» под руководством Мурада Мусаева впервые в истории стали чемпионами России, обыграв в решающем матче «Динамо» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Краснодар» надо поздравить с заслуженным чемпионством. Второй год подряд у нас всё решается в последнем туре. Это не может не радовать», — сказал Погребняк в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков.

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