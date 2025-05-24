Погребняк высказался о будущем Сергея Семака в «Зените»
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что руководство петербуржской команды не будет увольнять главного тренера Сергея Семака на фоне упущенного чемпионства и вылета из Фонбет Кубка России.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25' 2:0 Мостовой – 45+6' 3:0 Педро – 59'
«У «Зенита» действительно этот сезон без трофеев. Мягко говоря, это неудача, тем более в год столетия. Двойного праздника не получится. Но Семак проделывает хорошую работу и имеет определённый кредит доверия. Не думаю, что в «Зените» что-то изменится в тренерском плане. Если только не позовут Клоппа», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«Зенит» побеждал в чемпионате России с 2018 года, в этом сезоне чемпионом стал «Краснодар».
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