Погребняк высказался о будущем Сергея Семака в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что руководство петербуржской команды не будет увольнять главного тренера Сергея Семака на фоне упущенного чемпионства и вылета из Фонбет Кубка России.

«У «Зенита» действительно этот сезон без трофеев. Мягко говоря, это неудача, тем более в год столетия. Двойного праздника не получится. Но Семак проделывает хорошую работу и имеет определённый кредит доверия. Не думаю, что в «Зените» что-то изменится в тренерском плане. Если только не позовут Клоппа», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» побеждал в чемпионате России с 2018 года, в этом сезоне чемпионом стал «Краснодар».