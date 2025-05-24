Игрок «Зенита» Мостовой: ужасные чувства от второго места — всё плохо

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался об итогах сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Ужасные чувства. Не ожидал, что будет так. Неприятно. Всё плохо. Все понимают, что у клуба юбилейная дата», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».