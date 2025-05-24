Газинский сообщил, что планирует завершить карьеру после чемпионства «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что склоняется к идее завершения карьеры после окончания нынешнего сезона.

— Планируешь заканчивать или ещё поиграешь?

— Склоняюсь к тому, чтобы да. Посмотрим.

— Закончишь на красивой ноте?

— Я тоже так считаю, посмотрим, — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

35-летний Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024 году. Всего в составе краснодарской команды полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 результативных передач. Победа в чемпионате России стала первой не только в истории «Краснодара», но и для Газинского: у него это тоже первый трофей в карьере.