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Газинский сообщил, что планирует завершить карьеру после чемпионства «Краснодара»

Газинский сообщил, что планирует завершить карьеру после чемпионства «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что склоняется к идее завершения карьеры после окончания нынешнего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

— Планируешь заканчивать или ещё поиграешь?
— Склоняюсь к тому, чтобы да. Посмотрим.

— Закончишь на красивой ноте?
— Я тоже так считаю, посмотрим, — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

35-летний Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024 году. Всего в составе краснодарской команды полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 результативных передач. Победа в чемпионате России стала первой не только в истории «Краснодара», но и для Газинского: у него это тоже первый трофей в карьере.

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