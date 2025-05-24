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Абердин — Селтик, результат матча 24 мая 2025, счет 1:1, 4:3 пен, Кубок Шотландии 2024-2025

«Абердин» выиграл Кубок Шотландии, одолев в финале «Селтик» в серии пенальти
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Завершился финальный матч Кубка Шотландии сезона-2024/2025, в котором встречались «Абердин» и «Селтик». Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в городе Глазго (Шотландия).Основное и дополнительное время игры завершилось с ничейным счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Абердина» — 4:3.

Кубок Шотландии . Финал
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Абердин
Абердин
Окончен
1 : 1
4 : 3
Селтик
Глазго
0:1 Доррингтон – 39'     1:1 Шмейхель – 83'    

На 39-й минуте матча «Селтик» вышел вперёд благодаря автоголу защитника «Абердина» Алфи Доррингтона. На 83-й минуте счёт стал равным. В свои ворота мяч отправил вратарь «Селтика» Каспер Шмейхель. Больше голов в матче забито не было. В серии послематчевых пенальти футболисты «Абердина» победили со счётом 4:3.

В чемпионате Шотландии «Селтик» занял первое место, набрав 92 очка за сезон. «Абердин» финишировал в лиге на пятой строчке, у команды 53 набранных очка.

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