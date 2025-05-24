Эдуард Сперцян ответил, когда понял, что «Краснодар» не упустит чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, когда понял, что команда не упустит чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 24 мая, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче 30-го тура со счётом 3:0.

«Перед игрой, конечно, была уверенность и, конечно, потряхивало. Это нормально. Но самое главное — не перегорели и вошли в историю.

Когда счёт стал 2:0, поверил, что мы чемпионы. Уже понимал, что мы не отдадим», — сказал Сперцян в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».