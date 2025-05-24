Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян ответил, когда понял, что «Краснодар» не упустит чемпионство

Эдуард Сперцян ответил, когда понял, что «Краснодар» не упустит чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, когда понял, что команда не упустит чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 24 мая, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче 30-го тура со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Перед игрой, конечно, была уверенность и, конечно, потряхивало. Это нормально. Но самое главное — не перегорели и вошли в историю.

Когда счёт стал 2:0, поверил, что мы чемпионы. Уже понимал, что мы не отдадим», — сказал Сперцян в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».

Материалы по теме
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android