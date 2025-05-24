Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газинский поделился эмоциями от первого чемпионства «Краснодара» в истории клуба

Газинский поделился эмоциями от первого чемпионства «Краснодара» в истории клуба
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился эмоциями от первого чемпионства «быков» в истории клуба.

«Наконец-то стали чемпионом! Везде где-то нам чуть-чуть не хватало. В целом это молодая команда, которая постепенно делает шажочки. Всё-таки это должно было свершиться, и вот случилось», — сказал Газинский в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Неограниченно». Мусаев — о количестве разрешённого пива игрокам «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android