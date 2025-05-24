Газинский поделился эмоциями от первого чемпионства «Краснодара» в истории клуба

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился эмоциями от первого чемпионства «быков» в истории клуба.

«Наконец-то стали чемпионом! Везде где-то нам чуть-чуть не хватало. В целом это молодая команда, которая постепенно делает шажочки. Всё-таки это должно было свершиться, и вот случилось», — сказал Газинский в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».