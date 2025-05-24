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Газинский: рад, что «Краснодару» удалось сделать Галицкому такой подарок

Газинский: рад, что «Краснодару» удалось сделать Галицкому такой подарок
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после завоёванного чемпионства заявил, что команда сделала подарок президенту команды Сергею Галицкому.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Я рад за Галицкого, что удалось сделать ему такой подарок. Он давно заслуживает этого. Я очень рад, что это первое и не последнее чемпионство. Будем в это верить», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Для «Краснодара» это чемпионство стало первым в истории. Команда основана в 2008 году.

35-летний Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024 году. Всего в составе краснодарской команды полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 результативных передач. Победа в чемпионате России стала первой не только в истории «Краснодара», но и для Газинского: у него это тоже первый трофей в карьере.

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