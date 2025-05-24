Газинский: рад, что «Краснодару» удалось сделать Галицкому такой подарок

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после завоёванного чемпионства заявил, что команда сделала подарок президенту команды Сергею Галицкому.

«Я рад за Галицкого, что удалось сделать ему такой подарок. Он давно заслуживает этого. Я очень рад, что это первое и не последнее чемпионство. Будем в это верить», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Для «Краснодара» это чемпионство стало первым в истории. Команда основана в 2008 году.

35-летний Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в 2024 году. Всего в составе краснодарской команды полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 результативных передач. Победа в чемпионате России стала первой не только в истории «Краснодара», но и для Газинского: у него это тоже первый трофей в карьере.