Сперцян: вначале была боязнь ошибиться, быстрый гол во втором тайме помог «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0).

«Сначала были волнение и скованность, боязнь ошибиться. Поэтому первый тайм таким вышел. А во втором быстрый гол нам помог. В перерыве спокойно поговорили, внесли корректировки, где нужно добавить», — сказал Сперцян в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».