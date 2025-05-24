Эдуард Сперцян назвал чемпионство «Краснодара» лучшим моментом в жизни
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе своей команды в чемпионате России после разгрома московского «Динамо» (3:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Поднимать трофей — это счастье. Лучший день в жизни! Сергей Николаевич заслужил трофей больше, чем мы», — сказал Сперцян в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в своей истории.
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