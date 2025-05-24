Эдуард Сперцян назвал чемпионство «Краснодара» лучшим моментом в жизни

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе своей команды в чемпионате России после разгрома московского «Динамо» (3:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Поднимать трофей — это счастье. Лучший день в жизни! Сергей Николаевич заслужил трофей больше, чем мы», — сказал Сперцян в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в своей истории.