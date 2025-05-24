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Нападающий «Зенита» Педро рассказал, как узнал о чемпионстве «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Педро рассказал, как узнал о чемпионстве «Краснодара»
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Игрок «Зенита» Педро признался, что узнал о результате матча в Краснодаре через своего одноклубника Луиса Энрике. «Зенит» мог стать чемпионом России, если бы «быки» потеряли очки в матче с «Динамо» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Хочу сказать спасибо всей команде, мы провели хороший матч и добились того результата, которого хотели. Когда я забил третий мяч «Зенита», спросил у Луиса Энрике: «Какой счёт в Краснодаре?» Он сказал: «1:0 или 2:0». Я уже никак на это повлиять не мог. Конечно, хотелось выполнить свою часть работы и получить нужный нам результат в параллельном матче, но этого не произошло. Нужно поднять голову повыше и возвращаться сильнее в следующем сезоне», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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