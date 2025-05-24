Педро считает, что «Зениту» не в чем упрекнуть себя из-за упущенного чемпионства

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался об упущенном чемпионстве после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0). Отметим, что сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России в предыдущих шести сезонах.

«Я действительно считаю, что мы провели хороший сезон — не в чем себя упрекнуть. Да, были потери очков и поражения в конце первой части сезона, которые немного сбили наше положение в турнирной таблице. Но командно и лично оцениваю этот сезон на «хорошо». Безусловно, хотели принести титул городу и болельщикам в такой важный сезон, но этого не удалось. Сейчас нужно разгрузить голову, отдохнуть и потом вернуться более сильными», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков.