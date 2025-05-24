Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педро считает, что «Зениту» не в чем упрекнуть себя из-за упущенного чемпионства

Педро считает, что «Зениту» не в чем упрекнуть себя из-за упущенного чемпионства
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался об упущенном чемпионстве после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0). Отметим, что сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России в предыдущих шести сезонах.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Я действительно считаю, что мы провели хороший сезон — не в чем себя упрекнуть. Да, были потери очков и поражения в конце первой части сезона, которые немного сбили наше положение в турнирной таблице. Но командно и лично оцениваю этот сезон на «хорошо». Безусловно, хотели принести титул городу и болельщикам в такой важный сезон, но этого не удалось. Сейчас нужно разгрузить голову, отдохнуть и потом вернуться более сильными», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков.

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Ерохин не смог подобрать слова после упущенного чемпионства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android