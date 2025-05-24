Мангаш считает, что «Спартаку» не хватило удачи в прошедшем сезоне РПЛ
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Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш считает, что его команда провела хороший сезон в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые закончили его на четвёртом месте, в двух очках от занявшего третье место ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4' 2:0 Угальде – 36' 3:0 Гарсия – 82' 4:0 Мангаш – 84' 5:0 Зобнин – 88'
«Мы провели хороший сезон, но иногда не хватало удачи. По моему будущему лучше спросить у спортивного директора, а не у меня. Конечно, всегда ожидаешь, что буду играть больше. Но этот вопрос решает тренер, а не я», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» вылетел от «Ростова», который сыграет в решающем матче с ЦСКА. Команда Деяна Станковича закончила год без трофеев.
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