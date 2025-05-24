Мангаш считает, что «Спартаку» не хватило удачи в прошедшем сезоне РПЛ

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш считает, что его команда провела хороший сезон в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые закончили его на четвёртом месте, в двух очках от занявшего третье место ЦСКА.

«Мы провели хороший сезон, но иногда не хватало удачи. По моему будущему лучше спросить у спортивного директора, а не у меня. Конечно, всегда ожидаешь, что буду играть больше. Но этот вопрос решает тренер, а не я», — передаёт слова Мангаша корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» вылетел от «Ростова», который сыграет в решающем матче с ЦСКА. Команда Деяна Станковича закончила год без трофеев.