Полузащитник «Спартака» Зобнин: не было усталости от чемпионств «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об итоговом четвёртом месте своей команды в турнирной таблице нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Нельзя назвать сезон удачным. Мы могли и лучше. Четвёртое место — не наше. Я считаю, что в весеннем отрезке мы потеряли много очков.

Не смотрел, как играли соперники в перерыве. Без разницы, мы всегда смотрим на себя. А кто чемпион, для нас не так важно. У меня не было усталости от чемпионств «Зенита», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков. «Спартак» с 57 очками — четвёртый.