Роман Зобнин подвёл итоги сезона для «Спартака»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин считает, что команда провела рваный сезон в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые финишировали на четвёртом месте, обыграв в последнем матче сезона «Химки» (5:0).

«У нас был рваный сезон — хорошая осень, но потеряли много очков с аутсайдерами. К сожалению, не можем брать свои очки. Будем работать над этим. У нас не первый раз так, что мы мучимся с командами из нижней части таблицы. Если бы я знал, что такое, я бы дал пару советов команде», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В Фонбет Кубке России «Спартак» вылетел в финале Пути регионов от «Ростова».