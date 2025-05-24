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Роман Зобнин подвёл итоги сезона для «Спартака»

Роман Зобнин подвёл итоги сезона для «Спартака»
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин считает, что команда провела рваный сезон в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые финишировали на четвёртом месте, обыграв в последнем матче сезона «Химки» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

«У нас был рваный сезон — хорошая осень, но потеряли много очков с аутсайдерами. К сожалению, не можем брать свои очки. Будем работать над этим. У нас не первый раз так, что мы мучимся с командами из нижней части таблицы. Если бы я знал, что такое, я бы дал пару советов команде», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В Фонбет Кубке России «Спартак» вылетел в финале Пути регионов от «Ростова».

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