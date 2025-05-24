Роман Зобнин подвёл итоги сезона для «Спартака»
Поделиться
Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин считает, что команда провела рваный сезон в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые финишировали на четвёртом месте, обыграв в последнем матче сезона «Химки» (5:0).
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4' 2:0 Угальде – 36' 3:0 Гарсия – 82' 4:0 Мангаш – 84' 5:0 Зобнин – 88'
«У нас был рваный сезон — хорошая осень, но потеряли много очков с аутсайдерами. К сожалению, не можем брать свои очки. Будем работать над этим. У нас не первый раз так, что мы мучимся с командами из нижней части таблицы. Если бы я знал, что такое, я бы дал пару советов команде», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В Фонбет Кубке России «Спартак» вылетел в финале Пути регионов от «Ростова».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2025
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:19
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:13