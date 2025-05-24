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Валерий Газзаев поздравил «Краснодар» и пожелал клубу продолжить чемпионский путь

Валерий Газзаев поздравил «Краснодар» и пожелал клубу продолжить чемпионский путь
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Российский тренер Валерий Газзаев поздравил «Краснодар» с чемпионством в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 24 мая, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Хочу поздравить футбольный клуб «Краснодар», президента клуба, тренерский штаб и всех игроков с победой в чемпионате России. Я знаю, насколько сложно и трудно пройти дистанцию длинного турнира, чтобы стать чемпионом страны. Хочу пожелать им всего наилучшего и продолжить свой чемпионский путь.

По игре с «Динамо» было видно, что есть скованность. Ну и результат давил. В перерыве же сделали соответствующие выводы, тренеры дали указания. Успешно вышел Кривцов на место Ленини. Атакующий потенциал стал лучше. Была фантастическая обстановка, сколько болельщиков гнали команду вперёд! Их тоже поздравляю с победой. «Краснодар» заслуженно победил! Они весь сезон демонстрировали стабильную игру. Желаю им только удачи», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».

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