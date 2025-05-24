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Александр Канищев: Семак не должен нести ответственность один — это несправедливо

Александр Канищев: Семак не должен нести ответственность один — это несправедливо
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об упущенном сине-бело-голубыми чемпионстве в сезоне-2024/2025. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака разгромили «Ахмат» (3:0), но отстали от «Краснодара» в итоговой таблице на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«К сожалению, гегемония «Зенита» закончилась, но рано или поздно всё кончается. Что сделаешь? Этот сезон был не самым удачным для «Зенита». Не думаю, что случится отставка Семака, — всё останется как было. Возможно, произойдут административные перестановки в руководстве. Не думаю, что Семак должен за всё один нести ответственность, — это несправедливо», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59).

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