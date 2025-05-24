Александр Канищев: Семак не должен нести ответственность один — это несправедливо

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об упущенном сине-бело-голубыми чемпионстве в сезоне-2024/2025. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака разгромили «Ахмат» (3:0), но отстали от «Краснодара» в итоговой таблице на одно очко.

«К сожалению, гегемония «Зенита» закончилась, но рано или поздно всё кончается. Что сделаешь? Этот сезон был не самым удачным для «Зенита». Не думаю, что случится отставка Семака, — всё останется как было. Возможно, произойдут административные перестановки в руководстве. Не думаю, что Семак должен за всё один нести ответственность, — это несправедливо», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59).