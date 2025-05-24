Дмитрий Губерниев отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что «Краснодар» заслуженно стал чемпионом России по футболу.

«Не верил я в «Краснодар»! Но молодцы! Чемпионы! Мужики! Заслуженно! Отдельно поздравляю Галицкого!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории, клуб был основан в 2008 году. Ранее с 2018 года неизменным чемпионом страны становился «Зенит», который завтра, 25 мая, отпразднует своё 100-летие. Однако в этом сезоне петербуржцы отстали от «Краснодара» на одно очко и сложили полномочия. Третье место в турнирной таблице занял московский ЦСКА.