Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Губерниев отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Дмитрий Губерниев отреагировал на чемпионство «Краснодара»
Комментарии

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что «Краснодар» заслуженно стал чемпионом России по футболу.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Не верил я в «Краснодар»! Но молодцы! Чемпионы! Мужики! Заслуженно! Отдельно поздравляю Галицкого!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории, клуб был основан в 2008 году. Ранее с 2018 года неизменным чемпионом страны становился «Зенит», который завтра, 25 мая, отпразднует своё 100-летие. Однако в этом сезоне петербуржцы отстали от «Краснодара» на одно очко и сложили полномочия. Третье место в турнирной таблице занял московский ЦСКА.

Материалы по теме
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
«КРАСНОДАР» — ЧЕМПИОН! Просто сказочный сюжет для Галицкого в «золотом» матче с «Динамо»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android