Дмитрий Губерниев отреагировал на чемпионство «Краснодара»
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что «Краснодар» заслуженно стал чемпионом России по футболу.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Не верил я в «Краснодар»! Но молодцы! Чемпионы! Мужики! Заслуженно! Отдельно поздравляю Галицкого!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории, клуб был основан в 2008 году. Ранее с 2018 года неизменным чемпионом страны становился «Зенит», который завтра, 25 мая, отпразднует своё 100-летие. Однако в этом сезоне петербуржцы отстали от «Краснодара» на одно очко и сложили полномочия. Третье место в турнирной таблице занял московский ЦСКА.
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