Зобнин: Станкович заряжает «Спартак» эмоциями — хочу, чтобы он остался

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о будущем главного тренера команды Деяна Станковича в клубе.

«Конечно, я хочу, чтобы Станкович остался. Мне приятно с ним работать. Он помогает нам, заряжает эмоциями, не даёт расслабиться», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков. «Спартак» с 57 очками — четвёртый.