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Футболисты «Реала» эмоционально попрощались с Лукой Модричем, покидающим клуб

Футболисты «Реала» эмоционально попрощались с Лукой Модричем, покидающим клуб
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл последний матч в составе «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу», приняв участие во встрече 38-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:0). Футболисты команды несколько раз подкинули хорватского полузащитника, а затем Модрич крепко обнялся практически с каждым, включая завершившего год назад карьеру Тони Крооса.

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 38'     2:0 Мбаппе – 83'    

Ранее мадридский «Реал» заявил, что 39-летний Модрич в составе команды примет участие в предстоящем клубном чемпионате мира.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду Лука забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

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