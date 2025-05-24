Футболисты «Реала» эмоционально попрощались с Лукой Модричем, покидающим клуб

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл последний матч в составе «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу», приняв участие во встрече 38-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:0). Футболисты команды несколько раз подкинули хорватского полузащитника, а затем Модрич крепко обнялся практически с каждым, включая завершившего год назад карьеру Тони Крооса.

Ранее мадридский «Реал» заявил, что 39-летний Модрич в составе команды примет участие в предстоящем клубном чемпионате мира.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду Лука забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.