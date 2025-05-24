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Мбаппе забил за «Реал» 31 мяч в 34 играх в своём первом сезоне в Ла Лиге

Мбаппе забил за «Реал» 31 мяч в 34 играх в своём первом сезоне в Ла Лиге
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Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе довёл количество забитых голов в дебютном сезоне в чемпионате Испании до 31. В заключительном туре француз оформил дубль в игре с «Реалом Сосьедад» (2:0) и принёс своей команде уверенную победу.

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 38'     2:0 Мбаппе – 83'    

Напомним, Килиан Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» из французского «Пари Сен-Жермен» перед стартом текущего сезона. В гонке за звание лучшего бомбардира Ла Лиги — 2024/2025 форвард опережает нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, у которого 25 голов.

«Реал» завершил сезон с 84 очками в 38 матчах. Подопечные Карло Анчелотти гарантировали себе вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны», которая ещё не провела свой матч в 38-м туре, составляет одно очко.

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