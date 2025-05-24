Видео: футболисты «Краснодара» курят сигары и танцуют на столе после победы в РПЛ

Сегодня, 24 мая, прошли все матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 и стал чемпионом страны. После матча игроки праздновали победу в раздевалке.

В составе «Краснодара» отличились нападающий Джон Кордоба, полузащитник Никита Кривцов и капитан команды Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».