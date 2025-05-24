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Петржела: поражения «Зенита» в РПЛ стоило ожидать, надо больше доверять молодым россиянам

Петржела: поражения «Зенита» в РПЛ стоило ожидать, надо больше доверять молодым россиянам
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об итогах сезона-2024/2025 для клуба.

«Поражения «Зенита» в РПЛ следовало ожидать. Это был не самый удачный сезон. Вечная ставка на южноамериканцев дала обратный эффект. В период, когда клуб не может играть в еврокубках, необходимо делать ставку на молодых российских игроков», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».

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