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Канищев: кто в «Зените» будет доверять молодым? Позиции занимают посредственные легионеры

Канищев: кто в «Зените» будет доверять молодым? Позиции занимают посредственные легионеры
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев после упущенного чемпионства командой заявил, что не верит в перестройку команды в межсезонье.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Это всё вбросы, что в «Зените» летом будет перестройка. Кто будет доверять молодёжи? И какой молодёжи? Верите ли вы в это? Когда команда заточена на самые высокие места и борьбу за чемпионство, вряд ли будет больше доверия молодёжи. Нравится ли вам или нет, в сегодняшнем «Краснодаре» ключевые позиции занимает кто? Воспитанники? Безусловно, Сперцян — старательный парень, ещё несколько своих ребят есть, а все остальные — легионеры. Они выше классом. Наш воспитанник Козлов сейчас в «Краснодаре» полирует лавку. В «Зените» он делал бы то же самое. Всё решают кадры, а они не того уровня, чтобы оказать достойную конкуренцию даже не самым сильным иностранцам. Очень посредственные легионеры приезжают и занимают ключевые позиции.

Если взять «Динамо», кто там занимает ключевые позиции? Был Тюкавин, сейчас Гладышев. Но это пара российских футболистов, а остальные – иностранцы. На них всё строится. Можно говорить красиво, что все за нашу молодёжь, но только как речь заходит о медалях, всё сразу заканчивается», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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