«Буду пить, пока не упаду». Витор Тормена — о чемпионстве «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился планами на празднование чемпионства после победы быков над «Динамо» (3:0) в заключительном туре Российской Премьер-Лиги. Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что разрешит своим подопечным выпить неограниченное количество пива.

– Тренер сказал, что можно пить без ограничений. Сколько сегодня позволите себе?

– Пока не упаду и не смогу встать. Чемпионство! История «Краснодара»! Сегодня только празднуем, а завтра посмотрим, — сказал Тормена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в своей истории.