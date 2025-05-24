Адиев — после сохранения «Химок» в РПЛ: у меня нет точного понимания, продолжу ли я работу

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев заявил, что у него нет точного ответа на вопрос про своё будущее в подмосковном клубе.

– Вы помогли «Химкам» сохранить прописку в РПЛ напрямую. У вас есть понимание того, будете ли вы продолжать работать в команде дальше?

– Точного понимания нет. Договорились с руководством, что закончим чемпионат, сядем за стол и обсудим либо дальнейшие перспективы, либо мой уход. Нужно набраться терпения на три-четыре дня. Дальше будет полная ясность, — приводит слова Адиева пресс-служба «Химок» в телеграм-канале.

«Химки» по итогам сезона-2024/2025 заняли в турнирной таблице 12-е место, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей.