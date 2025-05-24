Николич получал награду, Шуманский прятал лицо после гола. Яркие фото победы ЦСКА

24 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал уверенную победу над «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Марко Николича.

В составе ЦСКА отличились Иван Обляков и Артём Шуманский.

ЦСКА набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. Последний раз армейцы заканчивали сезон РПЛ с медалями в кампании-2022/2023, когда стали серебряными призёрами.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.