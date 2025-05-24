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Неман — Торпедо БелАЗ, результат матча финала Кубка Беларуси по футболу, счёт 3:0, 24 мая 2025 года

«Неман» разгромил «Торпедо-БелАЗ» и выиграл Кубок Беларуси по футболу
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В эти минуты на поле стадиона «Неман» в Гродно завершился матч финала Кубка Беларуси по футболу. «Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» со счётом 3:0 и стал обладателем трофея.

Кубок Беларуси . Финал
24 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Неман
Гродно
Окончен
3 : 0
Торпедо-БелАЗ
Жодино
1:0 Садовничий – 56'     2:0 Пушняков – 59'     3:0 Зубович – 80'    

Счёт в матче на 56-й минуте открыл Иван Садовничий с передачи Олега Евдокимова. Через несколько минут Сергей Пушняков с паса Леонарда Гвета удвоил счёт. На 80-й минуте Егор Зубович довёл счёт до крупного.

«Неман» выиграл Кубок Беларуси в третий раз в истории и во второй раз подряд. Также команда дважды выходила в финал турнира, но проигрывала.

«Торпедо-БелАЗ» дважды становилось победителем Кубка Беларуси и единожды — финалистом турнира. В последний раз клуб выиграл этот трофей в 2023 году.

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