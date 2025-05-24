Эдуард Сперцян ответил, благодаря каким качествам «Краснодар» стал чемпионом РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, благодаря каким качествам «быки» стали чемпионами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

«Краснодар» стал чемпионом благодаря вере, стремлению и характеру. И тяжёлой работе. Мы одна большая семья. Если бы не они… Посмотрите, что происходит на трибунах, даже на выездных матчах», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице чемпионата России. Команда набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков.