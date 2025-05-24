Сперцян: посмотрим, сыграю ли ещё за «Краснодар», — хочу попробовать силы в Европе

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о желании попробовать свои силы в Европе.

— Посмотрим, сыграю ли я ещё за «Краснодар». Ни для кого не секрет, что я хочу попробовать свои силы в Европе.

— Ты выполнил обещание. Теперь можно в Европу?

– Можно, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».